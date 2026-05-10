Inter, che polemica: “Chivu non può parlare di quella partita”

A Napoli si riaccende la disputa con il tecnico rumeno, reo di aver tirato in ballo l’idolo dei partenopei

Sono passati quasi tre mesi dal derby d’Italia tra Inter e Juventus che vide i nerazzurri imporsi 3-2 grazie ad un gol al novantesimo di Piotr Zielinski. Una sfida che verrà ricordata soprattutto per l’espulsione di Kalulu nel primo tempo per il fallo su Bastoni. Il primo e unico errore arbitrale di tutta la stagione in favore della squadra di Cristian Chivu, che a fine partita difese il suo difensore facendo esempi di altre furbate nel calcio.

La più famosa di tutte, ovviamente, resta quella di Maradona, che segnò con la mano nei quarti di finale dei Mondiali del 1986 contro l’Inghilterra. Di quella Argentina faceva parte anche Pedro Pablo Pasculli che, intervistato a Televomero, ha riacceso la polemica: “Chivu era ragazzino a quei tempi, era troppo piccolo per ricordare. Quella di Maradona fu una furbizia, perché se il giocatore non è furbo, non gioca”.

L’ex attaccante del Lecce poi continua: “Chivu non si ricorda di quella partita e non ne può parlare. Maradona quanti calci prendeva? Eppure non ha mai simulato, né ha mai protestato… Non è paragonabile con quanto fatto da Bastoni. Il tecnico dell’Inter dovrebbe parlare meno di Maradona. Quella del difensore nerazzurra non è una furbizia, ma una mancanza di rispetto verso gli avversari. Chivu non deve parlare di Diego”.