Inter, triplo innesto a centrocampo: due dalla Serie A

Marotta e Ausilio pronti ad operare una rivoluzione nel reparto mediano di Chivu: ecco chi parte e chi arriva

Quello dell’Inter viene considerato uno dei centrocampi più forti della Serie A insieme a quelli di Milan e Napoli. Eppure la prossima stagione Cristian Chivu potrebbe avere a disposizione meno della metà dei calciatori oggi presenti in squadra in quel reparto. Soltanto tre su sette sembrano certi della conferma: ci riferiamo al vicecapitano Barella, a Sucic e al rinato Zielinski.

Mkhitaryan è in scadenza di contratto e se l’Inter non gli offrirà il rinnovo potrebbe addirittura ritirarsi. Da valutare invece le situazioni di Calhanoglu e Frattesi: il turco è al bivio tra un prolungamento con i nerazzurri e il ritorno in patria per vestire la maglia del Galatasaray. Il romano vuole giocare con più continuità ed è pronto anche a lasciare l’Italia. Infine c’è Diouf: uno tra lui e Massolin (preso a gennaio e lasciato a Modena) resterà e l’altro verrà dato in prestito.

In entrata appare sempre più scontato il ritorno di Aleksandar Stankovic. Il serbo figlio d’arte sta facendo benissimo al Club Brugge e Marotta eserciterà la clausola di riacquisto. Non si sono ancora perse le speranze per Manu Kone, già trattato la scorsa estate: senza qualificazione in Champions, la Roma potrebbe essere costretta a cedere il mediano francese. Sempre in Serie A piace anche l’omonimo Ismael Kone: il canadese di origini ivoriane sta impressionando alla sua prima avventura al Sassuolo.