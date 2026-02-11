La pessima notizia su Bastoni prima di Inter-Juve: i dettagli

Il difensore è il terzo giocatore di movimento più impiegato da Chivu

L’ultimo infortunio di Bastoni risale a ben due anni fa. Quest’anno ha saltato appena 6 partite, ma tutte per turnover. Il difensore di Casalmaggiore è uno dei titolarissimi dell’Inter di Chivu, non a caso dopo Dimarco e Akanji è anche il più impiegato dei giocatori di movimento.

Il classe ’99 ha esordito in nerazzurro nel 2020: a lanciarlo fu Antonio Conte. Da lì in poi è stato sempre un punto fermo della squadra, e sotto la gestione Inzaghi ha compiuto un ulteriore salto di qualità. È un elemento fondamentale pure per Chivu, il quale sicuramente lo schiererà titolare sabato sera contro la Juve.

Oggi Bastoni è uno dei migliori difensori al mondo, che poi definirlo difensore è anche poco: un regista, un attaccante aggiunto per come accompagna sempre l’azione fino ad arrivare in zona gol. Nella stagione in corso sono il numero 95 ha già realizzato 6 assist.

Non sorprende, quindi, il fatto che piaccia a mezza Europa. Quella che conta davvero, dalla Premier alla Liga. In Spagna, per la precisione ‘El Chiringuito’, ha riparlato dell’interesse del Barcellona nei suoi confronti. I blaugrana fanno sul serio, tanto che già avrebbero avviato i contatti col suo agente.

L’affare per loro sarebbe alquanto complicato: l’Inter non intende privarsene, a meno di un’offerta irrinunciabile allo stato attuale fuori dalla portata dei catalani.

A fine annata, o già nelle prossime settimane i dirigenti interisti potrebbero avviare le pratiche per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2028. Bastoni, che sta benissimo a Milano anche se l’apprezzamento del Barça non può che fargli piacere, si aspetta un aumento dell’attuale stipendio che è di circa 5,5 milioni di euro netti l’anno.