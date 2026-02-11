Un milanista infiamma Inter-Juve: “Chivu è un po’ fortunato”

Si avvicina il derby d’Italia e in casa rossonera Allegri e soci fanno il tifo per Spalletti contro Chivu nella corsa scudetto

Non siamo nemmeno a metà febbraio e l’Inter è già rimasta l’unica squadra italiana ancora in corsa su tutti i fronti. Come nella passata stagione. L’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera del Como ieri sera ai calci di rigore ha fatto sì che il Napoli possa concentrarsi adesso soltanto sul campionato, in una difficile rincorsa allo scudetto. Come nella passata stagione. In casa partenopea, però, il clima adesso è diverso.

In molti parlano di stagione fallimentare considerati gli sforzi di De Laurentiis sul mercato per mettere a disposizione di Conte una squadra in grado di ripetersi in Italia e fare strada in Champions League. “A quelli che parlano di fallimento rispondo così: proviamo a togliere Lautaro Martinez, Thuram e Barella all’Inter e poi vediamo che succede”. Pensieri e parole di Franco Ordine, che evidentemente non ha visto la vittoria sul Borussia Dortmund, quando mancavano Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu e Lautaro.

Il giornalista sportivo e tifoso milanista, intervenuto a Radio Napoli Centrale, ha poi parlato del derby d’Italia di sabato sera: “Per la legge dei grandi numeri, prima o poi vincerà uno scontro diretto. Ma il confronto dei calendari di Juventus e Inter è incredibile. Chivu è un po’ fortunato: prima del ritorno di Champions giocherà a Lecce“. Posti esauriti sul trespolo per gufare l’Inter: Allegri e tutto il Milan tiferanno per Spalletti.