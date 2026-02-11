Vicario, irrompe la Juventus: pazza idea Di Gregorio all’Inter

Il valzer dei portieri in Serie A potrebbe aprire uno scenario clamoroso. L’estremo difensore del Tottenham vuole tornare in Italia

Dopo una sessione invernale senza colpi, l’Inter si candida ad essere tra le grandi protagoniste sul calciomercato in estate. La rosa a disposizione di Chivu è certamente forte, ma va ringiovanita e rinnovata quasi in ogni reparto. A cominciare dal portiere. Yann Sommer non dà più le garanzie del passato e, in scadenza di contratto, dovrebbe salutare a costo zero. Guglielmo Vicario resta il primo obiettivo per sostituirlo.

Il vice di Donnarumma in Nazionale si trova bene al Tottenham, ma non ha nascosto il suo desiderio di fare ritorno in Serie A. Il problema è rappresentato da un lato dalle richieste economiche degli Spurs, che valutano il suo cartellino almeno 25 milioni di euro; dall’altro dal fatto che Oaktree è restio a investire su un calciatore che a ottobre compirà 30 anni. Alternative più giovani sono Caprile del Cagliari e Atubolu del Friburgo.

Intanto la Gazzetta dello Sport svela che anche la Juventus si è messa sulle tracce di Vicario, insoddisfatta dal rendimento di Di Gregorio. Intermediari al lavoro per trovargli un’altra squadra e non si può escludere che venga offerto anche a Marotta, non fosse altro perché è cresciuto nelle giovanili del club nerazzurro e non andrebbe ad occupare un posto nella lista Uefa. Per adesso è soltanto un’idea, ma da qui alla prossima estate potrebbe svilupparsi e portare a qualcosa di clamoroso.