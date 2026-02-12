Bastoni ha detto Sì al Barcellona: ecco quanto incassa l’Inter

Il difensore centrale nerazzurro primo obiettivo dei catalani, che stanno per presentare un’offerta ufficiale

Il Barcellona è pronto a uscire allo scoperto per Alessandro Bastoni. Come rivelato ieri dal giornalista Jose Alvarez a El Chinguito Tv, il difensore centrale dell’Inter è il primo nome sulla lista del direttore sportivo Deco per rinforzare il reparto arretrato dei blaugrana in vista della prossima stagione. Il Nazionale azzurro è anche un pupillo del tecnico Flick, che vede in lui l’uomo giusto per difendere alto e impostare da dietro.

Il sito iberico fichajes.net rivela ulteriori dettagli che, se confermati, costringerebbero l’Inter a vendere il suo numero 95. Sarebbe infatti stato trovato un accordo verbale tra il Barcellona e l’entourage del difensore cresciuto nell’Atalanta. Dal canto suo Marotta non vorrebbe privarsi di Bastoni, anzi con Ausilio sta cercando un altro centrale mancino da far crescere alla sua ombra. Ma non si opporrà alla cessione se sarà il calciatore a chiederla.

E, soprattutto, se verranno accontentate le richieste economiche nerazzurre: 80 milioni di euro è il prezzo fissato in Viale della Liberazione per privarsi del suo giocatore. Una cifra importante per un club che non naviga in buone acque finanziarie come quello catalano. La soluzione potrebbe arrivare da Kounde: il Barça pensa di cederlo in Premier League per la stessa somma da investire poi su Bastoni. A breve dovrebbe arrivare anche l’offerta ufficiale.