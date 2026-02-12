Calciomercato Inter, Celik erede di Darmian: colpo a costo zero

Il difensore turco è in scadenza di contratto con la Roma: può giocare sia da braccetto che da esterno

In principio era Danilo D’Ambrosio, poi è stato il turno di Matteo Darmian. Ora che anche la carta di identità del calciatore nativo di Legnano ha portato il conto, l’Inter è alla ricerca di un nuovo jolly difensivo. Qualcuno che non sia un titolare, ma una sorta di dodicesimo uomo che possa assicurare un buon rendimento nel 3-5-2 sia nel pacchetto arretrato che da esterno a tutta fascia. Insomma, uno come Zeki Celik.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, infatti, anche Marotta e Ausilio si sarebbero messi sulle tracce dell’eclettico difensore turco che la settimana prossima compirà 29 anni. Pur essendo una pedina importante per Gasperini, non si registrano passi avanti da parte della Roma nella trattativa per il rinnovo del contratto ins scadenza a giugno. Anzi, ad oggi l’addio a costo zero sembra l’ipotesi più realistica.

E da svincolato Celik fa gola a molti. In Serie A, prima dei nerazzurri, ci ha fatto un pensiero la Juventus, che ha bisogno di rinforzare la retroguardia. Ma attenzione alla Premier League, dove il turco vanta estimatori al Chelsea, all’Arsenal, al Manchester United e, soprattutto, al Liverpool. In passato è stato accostato persino al Real Madrid, ma la pista non sembra calda. Insomma, per l’Inter non sarà facile accaparrarsi il nuovo jolly difensivo.