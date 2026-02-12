Classifica UFFICIALE aiuti arbitrali: “Inter unica big a quota zero”

L’ex arbitro Calvarese ha analizzato tutti gli episodi di Open Var e ha scoperto un dato abbastanza clamoroso

La stagione 2025-26 verrà ricordata come una delle peggiori a livello di classe arbitrale in Serie A. Ogni week end ci sono polemiche per gli errori dei fischietti italiani, a volte indotti a sbagliare da un uso del Var scorretto. A fine stagione potrebbe esserci una mezza rivoluzione, con la sostituzione di Rocchi (con Orsato?) nel ruolo di designatore. Ma con un terzo di campionato ancora da giocarsi, meglio concentrarsi sul presente.

A tal proposito l’ex arbitro Calvarese, oggi opinionista per Tuttosport e Amazon Prime, in un reel pubblicato sulla sua pagina Instagram ha fatto i conti degli ‘aiuti’ ricevuti dalle big di Serie A nelle prime 24 giornate. Ne emerge un dato clamoroso, prendendo in considerazione tutte le puntate di Open Var in cui i rappresentanti dell’AIA hanno commentato i vari errori degli arbitri.

L’Inter è l’unica big italiana a non aver avuto errori arbitrali a favore. In testa a questa speciale classifica con quattro aiutini ci sono la Fiorentina e la Lazio (che aveva fatto un comunicato ufficiale per lamentarsi…). Segue il Napoli con tre, poi Milan e Juventus con due. Insomma, la squadra di Chivu è prima nonostante, a differenza delle altre, non abbia ricevuto favori.