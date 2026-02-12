Inter-Juventus, arbitro NON internazionale! Preoccupa il Var

Sarà La Penna di Roma a dirigere l’attesissimo derby d’Italia di sabato sera a San Siro

La notizia era nell’aria e adesso è ufficiale: sarà Federico La Penna a dirigere la super sfida tra Inter e Juventus allo stadio Giuseppe Meazza nella sera di San Valentino. Una scelta che sorprende un po’ perché il fischietto romano classe 1982 non è un arbitro internazionale, ma visto il suo rendimento in questa stagione sembra che Rocchi abbia fatto la scelta giusta.

In questa stagione La Penna ha già arbitrato l’Inter due volte: alla prima giornata nella goleada in casa contro il Torino e nella trasferta di Bergamo con il successo di misura sull’Atalanta. Negli undici precedenti ci sono nove vittorie nerazzurre, un pareggio contro il Napoli nell’anno della seconda stella e una sconfitta in Coppa Italia ai supplementari con il Bologna. Bilancio simile per la Juve: 7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, tra cui quella di quest’anno a Napoli.

Insomma, sulla carta una scelta giusta. Con Meli e Alassio come assistenti e Doveri come quarto ufficiale. A preoccupare forse è più la designazione di Chiffi al Var. In quel ruolo ha negato un clamoroso rigore alla squadra di Chivu contro la Fiorentina sullo 0-0 per il fallo di Comuzzo su Pio Esposito, mentre ha richiamato Maresca per far togliere il rigore dato ai nerazzurri contro il Lecce per il fallo di Bonny. Sarebbe stato un rigorino, ma non era un chiaro ed evidente errore.