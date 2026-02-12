“Inter squadra più interessata”: nuova pista caldissima per la porta

Annuncio ufficiale in ottica calciomercato per i nerazzurri. Spunta un nuovo nome per rimpiazzare Sommer e Martinez

Che l’Inter sia alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione è un po’ il segreto di Pulcinella. In realtà potrebbero essere due le novità tra i pali. Perché se da un lato appare scontato l’addio di Yann Sommer quando a giugno scadrà il suo contratto, dall’altro la dirigenza nerazzurra sta riflettendo sulla posizione di Josep Martinez: promuoverlo a titolare, confermarlo come secondo oppure cederlo.

In entrata il primo nome sulla lista di Marotta e Ausilio resta quello di Gugliemo Vicario. Due gli ostacoli: la richiesta economica del Tottenham e la concorrenza della Juventus. Ma gli scout nerazzurri sono al lavoro per trovare anche altri profili più giovani. In tale ottica, il nome nuovo è quello di Lukas Hornicek. Si tratta di un portiere ceco classe 2002 alto 1,93m sul quale il Braga ha deciso di scommettere addirittura sei anni fa.

Intervistato da Radiozurnal Sport, l’ex direttore sportivo del Pardubice Martin Shejbal ha rivelato: “Sono in contatto con i suoi agenti che sono miei amici e ho notizie fresche su Hornicek. L’interesse maggiore arriva dall’Inter, che ha ripetutamente chiesto informazioni su Lukas. Ci sono anche squadre inglesi e il Club Brugge, ma per ora il Braga ha respinto tutti. Non penso che lui abbia già deciso dove andare a giocare”.