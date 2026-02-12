Thuram eclissato all’Inter: “Manca la gioia nel fare gol”

Il bomber francese in calo rispetto alla scorsa stagione: “Chivu può contare su un attacco di qualità con Lautaro, Pio Esposito e Bonny”

Marcus Thuram sta provando a riprendersi l’Inter. Domenica scorsa contro il Sassuolo è tornato al gol dopo un mese esatto dall’ultimo messo a segno contro il Parma, dopo sette partite (non tutte da titolare) senza timbrare il cartellino tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Sabato sera, salvo sorprese, Chivu lo riproporrà da titolare insieme a Lautaro Martinez nel derby d’Italia contro la Juventus.

Anche se al tecnico rumeno non mancano le alternative, come sottolineato da Aldo Serena: “Il panorama degli attaccanti dell’Inter è di altissimo livello – ha detto a Sky Sport – Lautaro è completo, segna e rientra da vero capitano. Pio Esposito è fortissimo, Bonny e Thuram attaccano lo spazio… L’anno scorso Marcus era stato fantastico in termini di reti e di leadership, ora si è un po’ eclissato. Deve ritrovare la gioia di fare gol“.

L’ex bomber di Inter e Juve parla anche dello scontro diretto di San Siro nel giorno di San Valentino: “Non penso che sarà una gara pirotecnica come all’andata. I nerazzurri sono stati claudicanti contro le grandi e vorranno fare bottino pieno. Ma i bianconeri sono un brutto cliente, una squadra imprevedibile. Per me la partita è aperta a tutti e tre i risultati“.