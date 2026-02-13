Calciomercato Inter, Oaktree autorizza il colpo da 50 milioni di euro

Il fondo americano ha dato il via libera a Marotta e Ausilio per l’acquisto di un top player in Serie A

Non sono mancate le critiche al fondo Oaktree per l’immobilismo sul mercato a gennaio. Tifosi e addetti ai lavori temono che la mancanza di rinforzi possa incidere sui risultati della seconda parte della stagione, con calciatori che potrebbero accusare un calo di rendimento. Anche se mister Chivu, al netto degli infortuni, sta cercando di far ruotare tutti i giocatori in rosa per dare l’assalto allo scudetto alla Coppa Italia e fare strada in Champions League.

Gli investimenti importanti sono stati rimandati alla prossima estate, quando Marotta e Ausilio avranno un bel budget a disposizione per la sessione di calciomercato. A tal proposito il sito Tmw i dirigenti nerazzurri avrebbero ottenuto il benestare dal fondo americano a dare l’assalto a Manu Kone. Il centrocampista francese classe 2001 è un pupillo di Chivu, che vede in lui il mediano fisico che manca alla sua Inter.

Per convincere la Roma a cederlo, sarebbe pronta un’offerta da 50 milioni di euro, mentre a Kone verrebbe proposto un contratto di quattro anni a 4 milioni netti a stagione a fronte dei 2,8 milioni che guadagna attualmente in giallorosso. Nello stesso reparto, poi, i nerazzurri meditano di riprendersi Stankovic dal Club Brugge e restano alla finestra per Goretzka, che va in scadenza di contratto con il Bayern Monaco.