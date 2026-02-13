Chivu chiede un’eccezione a Oaktree: vuole questo giocatore all’Inter

Il tecnico rumeno ha fatto una richiesta per la prossima stagione: età avanzata ma costo zero. C’è pure il Milan

Non si può certo dire che Cristian Chivu sia un allenatore che faccia molte richieste sul mercato, anzi. Non si è lamentato nemmeno dopo una sessione come quella di gennaio in cui non sono arrivati rinforzi. Nonostante fosse palese che l’Inter avesse bisogno almeno di un nuovo innesto sulla corsia destra per fronteggiare l’assenza di Dumfries per infortunio. Si va avanti con i giocatori che ci sono ed eventualmente quelli dell’Under 23.

In vista della prossima stagione, però, Chivu vorrebbe poter dire la sua sul mercato. Soprattutto per il reparto arretrato, dove dovrebbero fare le valigie sia Acerbi che De Vrij, arrivati agli ultimi mesi di contratto. Stando a quanto riportato dal sito footitalia, il tecnico rumeno avrebbe chiesto John Stones, 31enne difensore centrale inglese che si svincolerà a giugno dal Manchester City, che non gli ha mai proposto il rinnovo.

Per età e ingaggio (che comunque dovrà abbassarsi ovunque andrà), non certo un profilo in linea con la politica di Oaktree. Visto l’ottimo rendimento di Akanji, Chivu spera che il fondo americano possa fare un’eccezione e iscriversi alla corsa a Stones. Altro ostacolo è rappresentato dalla folta concorrenza: dall’Everton all’Aston Villa passando per il Bayern Monaco e l’Atletico Madrid fino al Milan. Altro derby in vista.