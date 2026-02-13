Chivu scelto da Marotta: “Ecco chi voleva prendere Ausilio”

Retroscena di calciomercato sulla panchina dell’Inter: oltre a Vieira e Fabregas spunta un altro nome

E’ ancora presto per dare giudizi definitivi, ma finora Cristian Chivu sta facendo molto bene alla guida dell’Inter. In estate c’era molto scetticismo sulla sua nomina ad allenatore nerazzurro, non fosse altro perché in carriera vantava appena 13 panchine in Serie A con il Parma oltre all’esperienza nelle giovanili. A fine stagione si tireranno le somme, ma a Viale della Liberazione c’è ottimismo, tanto che si è iniziato anche a parlare di rinnovo.

La scelta di Chivu è arrivata in fretta visto che l’Inter doveva disputare il Mondiale per Club, ma per molti non era lui la prima scelta. Nel corso del podcast Cose Scomode, il giornalista sportivo Sandro Sabatini ha svelato alcuni retroscena: “Quando Inzaghi dice addio, i nerazzurri vanno su quattro allenatori. Il primo ad essere scartato è stato Vieira, mentre per Fabregas non si è voluti andare allo scontro con il Como“.

A quel punto restano due candidati: “Il Ds Ausilio avrebbe voluto prendere De Zerbi, ma è arrivato il No da parte di Marotta. A quel punto si è deciso di puntare su Chivu”. Visti i risultati del rumeno all’Inter e quelli del bresciano al Marsiglia (con la recente risoluzione del contratto), sembra che sia stata presa la decisione giusta. A maggio il verdetto definitivo.