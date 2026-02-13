Da Aleksandar a Filip Stankovic: ‘Anche l’Inter ha il suo Donnarumma’ | VIDEO

Il nome di Aleksandar Stankovic è tornato alla ribalta in queste ore. Al di là del suo grande rendimento al Brugge, 7 gol e 4 assist. A Sky Sport il centrocampista ha ribadito quello che è il suo grande legame con l’Inter, sognando di tornare a vestire la maglia nerazzurra. Cosa che accadrà probabilmente a fine stagione, perché l’Inter ha intenzione di riscattarlo, di versare quindi nelle casse del Brugge 23 milioni di euro.

Nella famiglia Stankovic c’è un altro grande talento. Parliamo di Filip Stankovic, portiere classe 2002 che sta disputando una grandissima stagione al Venezia, lanciatissimo verso il ritorno in Serie A. Qualche anno fa, in pieno boom Donnarumma, l’Inter faceva trapelare di avere anch’essa nel proprio vivaio un portiere di prospettive straordinarie. Del tipo, ‘anche noi abbiamo un Donnarumma’. Quel portiere era proprio Filip Stankovic, nelle stagioni successive fattosi le ossa tra Volendam (Olanda), Sampdoria e Venezia.

L’Inter lo ha ceduto ai lagunari in prestito con un diritto di riscatto a 2 milioni, esercitato a fine stagione scorsa. Però l’Inter ha mantenuto sostanzialmente il controllo su metà cartellino, perché ha il 50% sulla futura rivendita, o meglio sulla cifra superiore eccedente ai 2 milioni di euro che ha speso il Venezia per acquistarlo. Filip, autore fin qui di una stagione eccellente, resta dunque in orbita nerazzurra, e chissà che anche lui possa avere un giorno l’opportunità di giocare nella prima squadra dell’Inter.