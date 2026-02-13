Inter-Juve, edema osseo: uno dei fratelli Thuram va ko

Rischia di saltare la sfida tra Marcus e Khephren nel derby d’Italia di domani sera a San Siro

Quella tra Inter e Juventus non è mai una gara banale. Oltre a quella generale tra le due squadre, poi, ci sono tante sfide nella sfida. Rispetto all’andata, si aggiunge quella tra Chivu e il suo mentore Spalletti ai tempi della Roma. Ma rischia di saltare quella più attesa tra i fratelli Marcus e Khephren Thuram, peraltro entrambi in gol nella gara di andata a Torino.

A saltare il match di San Siro potrebbe essere il mediano bianconero. Come riportato da Sky Sport, infatti, il francese è in fortissimo dubbio a causa di un edema osseo per un colpo subito in allenamento. Qualora non dovesse recuperare, è probabile che al suo posto venga schierato l’olandese Koopmeiners, ultimamente schierato più in difesa che a centrocampo.

Dovrebbe invece essere regolarmente in campo il bomber nerazzurro, nettamente favorito rispetto a Pio Esposito per affiancare Lautaro Martinez nell’attacco di Chivu. Nelle prossime ore se ne saprà di più sull’infortunio di Khephren Thuram e sul rischio che non ci sia la sfida con il fratello Marcus a San Valentino.