Moratti elogia Chivu: “Molto ma molto più forte di…”

L’ex presidente dell’Inter parla della sfida contro la Juventus e del capitano Lautaro Martinez

“L’Inter è ben messa, è forte, è tranquilla, con la sicurezza legata all’atteggiamento di Chivu“. Intervenuto in diretta a Radio Radio, l’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti ha parlato così alla vigilia del derby d’Italia contro la Juve nel giorno di San Valentino. Bando alla scaramanzia in vista del big match dello stadio Meazza: “Vedo l’Inter favorita“.

Tornando a Cristian Chivu, Moratti spende parole di elogio per il tecnico rumeno: “Mi sembra molto ma molto più bravo di quello che pensassimo quando è stato preso. Che fosse un campione di carattere lo aveva già dimostrato nella mia Inter da calciatore, ma che poi fosse in grado di tenere il gruppo non ce lo aspettavamo, è proprio bravo e poi non si dà arie“.

Non poteva mancare un commento su Lautaro Martinez che, grazie al gol messo a segno contro il Sassuolo, ha raggiunto un mostro sacro come Boninsegna a quota 171 nella classifica dei marcatori di tutti i tempi in nerazzurro: “Lautaro sarebbe stato bene in qualsiasi Inter del passato, è davvero bravo bravo – conclude Moratti – E’ svelto, è intelligente, ha classe, è determinato, ha doti di carattere che lo potrebbero inserire in qualsiasi formazione”.