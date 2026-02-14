Dumfries, ci siamo quasi: ecco quando torna a disposizione di Chivu

L’ultima partita stagionale dell’olandese risale a Inter-Lazio del 9 novembre 2025. In settimana è tornato parzialmente in gruppo

Dumfries salterà ovviamente anche il derby d’Italia con la Juve in programma stasera al ‘Meazza’. Così come la doppia sfida col Bodo/Glimt valevole per il playoff di Champions e le gare con Lecce e Genoa in programma rispettivamente il 21 e 28 febbraio.

Il terzino olandese è appena tornato parzialmente in gruppo dopo l’operazione alla caviglia sinistra di fine gennaio scorso. La sua ultima partita stagione con la maglia nerazzurra risale però al 9 novembre 2025, con la Lazio: il classe ’96 si è fatto male proprio nel match contro i biancocelesti, fatale il carpiato di Zaccagni.

Secondo quanto appreso da Interlive.it, il numero 2 di Rotterdam dovrebbe tornare a disposizione di Chivu a inizio marzo, cioè dopo quattro mesi e in prossimità del derby col Milan (8 marzo) che potrebbe risultare determinante per la corsa Scudetto.