Inter, caos UFFICIALE: “Entrambe le decisioni rinviate”

Ennesima brutta figura del calcio italiano. Chivu in attesa di comunicazioni ufficiali per poter programmare la nuova stagione

Ieri c’è stato il Consiglio di Lega che ha stabilito le date della nuova stagione calcistica 2026-27. Il campionato di Serie A prenderà il via nel week end del 22 e 23 agosto, con il calendario che verrà reso noto venerdì 5 giugno. Ultima giornata il 30 maggio, con due turni infrasettimanali. La Coppa Italia, invece, parte il 9 agosto con il primo turno preliminare: le big tra cui l’Inter (clicca qui per vedere il tabellone) in campo dagli ottavi il 2 dicembre.

In teoria si sarebbe dovuta ufficializzare anche la Supercoppa Italiana e invece la decisione è stata rimandata. L’unica certezza, ad oggi, è che si tornerà al format con la finale secca, senza le semifinali. A giocarsi il trofeo saranno l’Inter campione d’Italia e la Lazio finalista di Coppa Italia. Ma dove? E quando? Di certo non in Arabia Saudita, ma per il resto non si sa nulla.

Solito caos all’italiana. La data più probabile è quella del 22 o 23 dicembre, ma non si esclude che si possa tornare a giocarla ad agosto come non succede più da ben nove anni. La sede è un grosso punto interrogativo: si parla di Stati Uniti e di altri posti all’estero, mentre se si dovesse disputare in Italia, è probabile che venga scelto San Siro.