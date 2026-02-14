Inter, risposta clamorosa a Chivu: “È un grande ipocrita”

Il tecnico nerazzurro nel mirino dopo le dichiarazioni sugli arbitri nella conferenza stampa pre Juve

Le parole di Cristian Chivu hanno colpito nel segno. L’allenatore dell’Inter, interrogato in materia arbitrale ieri alla vigilia del derby d’Italia contro la Juventus, ha detto che “non ne parlo perché non vedo fantasmi: devo capire dove posso migliorare la squadra. Sono stato scelto per trovare soluzioni, non per lamentarmi. I problemi del calcio italiano sono altri. Nessun allenatore ammetta di aver avuto un episodio a favore”.

Per molti le dichiarazioni del tecnico rumeno erano rivolte ai colleghi Gasperini, Spalletti e, soprattutto, Conte. Proprio da Napoli è arrivata la prima risposta: “Chivu in conferenza ha utilizzato parole di grande ipocrisia – ha detto il giornalista Carlo Alvino a Televomero – Dice che non parlerà di arbitri se non ci saranno allenatori che diranno di essere stati favoriti. Ma alla fine è il presidente Marotta che va in diretta e ne parla!”.

I fantasmi che non vede Chivu li vede benissimo il giornalista partenopeo: “E’ stato molto subdolo strumentalizzare le parole di Vergara dopo il rigore contro il Genoa (quando disse che era stata una gioia sentire di essere stato toccato). Addirittura al TG1 hanno parlato dei rigori dati a Di Lorenzo contro l’Inter e a Vergara, accusati di essere sleali. Ai giocatori delle altre squadre, invece, non è successo mai”.