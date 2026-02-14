LIVE Inter-Juve: torna Barella, Zielinski in regia e Thuram con Lautaro | SEGUI la cronaca IN DIRETTA

L’Inter di Cristian Chivu affronta la Juventus di Spalletti nella venticinquesima giornata di Serie A. Segui la cronaca del match Live

L’Inter ospita la Juventus a San Siro nel terzo e ultimo anticipo del sabato valido per la 25esima giornata del campionato di Serie A, sesto turno del girone di ritorno. Un derby d’Italia che mette in palio tre punti fondamentali per i rispettivi obiettivi scudetto e quarto posto che sarà diretto dall’arbitro Federico La Penna della sezione di Roma1.

Da un lato i nerazzurri di Cristian Chivu vanno a caccia della sesta vittoria di fila in campionato dopo quelle ottenute nell’ordine contro il Lecce, l’Udinese, il Pisa, la Cremonese e il Sassuolo. L’obiettivo è quello di riportarsi a +8 sul Milan e di prepararsi al meglio alla gara di andata dei playoff di Champions League contro il Bodo Glimt.

Dall’altro lato i bianconeri dell’ex Luciano Spalletti, che invece sono reduci dal pareggio casalingo contro la Lazio, hanno bisogno di un successo per sfruttare al meglio lo scontro diretto di domani in chiave quarto posto tra Napoli e Roma. Senza dimenticare la trasferta di Istanbul contro il Galatasaray di martedì prossimo.

All’andata la Vecchia Signora si impose con il risultato di 4-3 grazie ai gol di Kelly, Yildiz, Khephren Thuram e Adzic, mentre per i meneghini fece una doppietta Calhanoglu e segnò anche Marcus Thuram. La partita sarà trasmessa in televisione su Sky Sport e sarà visibile su tutti i dispositivi anche sulla app di Dazn. Interlive.it vi offre il match dello stadio Giuseppe Meazza tra Inter e Juve live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-JUVE

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All.: Chivu

JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Miretti; Conceicao, David, Yildiz. All.: Spalletti

ARBITRO: La Penna