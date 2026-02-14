PAGELLE INTER-JUVE 3-2: Pio Esposito è già un grande centravanti, Zielinski insostituibile. Male Lautaro e Thuram

Top e Flop del derby d’Italia valevole per la 25esima giornata di Serie A

L’Inter batte la Juve 3-2 e torna a +8 dal Milan. I nerazzurri giocano una delle più brutte partite della stagione, tanto che acciuffano i tre punti solo al novantesimo grazie alla rasoiata di Zielinski.

Partita rovinata da La Penna, che a fine primo tempo espelle ingiustamente Kalulu costringendo i bianconeri a giocare tutta la ripresa in dieci.

La superiorità numerica quasi non si nota, ma alla fine sono prevalse la qualità e la voglia della squadra di Chivu di prendersi un successo che a fine stagione potrebbe pesare come un macigno in ottica Scudetto.

PAGELLE INTER-JUVE

TOP

Zielinski – Decide la partita con una rasoiata imparabile al novantesimo. Lucido nel momento più delicato, esce alla distanza e si conferma insostituibile. Lo è ormai da qualche mese.

Pio Esposito – Ancora una volta un gol da grande centravanti. Non è solo il futuro, è anche il presente di questa Inter. L’avesse avuto Inzaghi l’anno scorso…

Calhanoglu – Quando entra fa capire subito cosa si è perso l’Inter nell’ultimo mese. Con lui aumenta la qualità ma anche la pericolosità della squadra.

FLOP

Bastoni – Mollo e condizionato dal giallo dopo otto minuti. Pessima la simulazione sull’episodio costato il rosso a Kalulu, peggio l’esultanza: roba da terza categoria e non da Serie A.

Luis Henrique – Parte bene, poi si addormenta in area e Cambiaso fa uno a uno. Non ha ancora la testa per una big come l’Inter.

Barella – Al rientro e condizione da rivedere. Corre a vuoto. Si arrabbia con Chivu per il cambio, ma dovrebbe esserlo anzitutto con se stesso.

Thuram – Nel primo tempo quasi pascolava in campo, nella ripresa meglio ma non punge mai.

Lautaro – Perde il duello con Bremer. Anche il pallone da cui parte l’azione del 2-2 di Locatelli. Un’altra serataccia con la Juve.

TABELLINO INTER-JUVE 3-2

Marcatori: 17′ aut.Cambiaso, 25′ Cambiaso, 75′ Pio Esposito, 83′ Locatelli, 90′ Zielinski

INTER (3-5-2): Sommer 6,5; Bisseck 6, Akanji 6, Bastoni 5 (46′ Carlos Augusto 6); Luis Henrique 5,5 (66′ Pio Esposito 7), Barella 5 (53′ Calhanoglu 6,5), Zielinski 7, Sucic 6,5 (66′ Diouf 5,5), Dimarco 6,5; Lautaro 5, Thuram 5 (85′ Bonny s.v.). All.: Chivu

JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio 6,5; Kalulu 5,5, Bremer 7, Kelly 6,5, Cambiaso 6,5 (78′ Openda s.v.); McKennie 7, Locatelli 7, Miretti 6 (61′ Koopmeiners 6,5); Conceicao 5,5 (46′ Holm 5,5), David 5 (61′ Cabal s.v.), Yildiz 6 (75′ Boga 6). All.: Spalletti

ARBITRO: La Penna

AMMONITI: Bastoni, Kalulu, Barella, Calhanoglu

ESPULSI: Kalulu