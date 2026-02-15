Calciomercato Inter, mirino sulla bandiera del Real Madrid

I blancos non gli rinnovano il contratto. In Serie A ci pensano anche la Juventus e il Milan

Da 13 anni Dani Carvajal difende i colori del Real Madrid, di cui è anche il capitano. Cresciuto nella cantera delle Merengues, a parte una stagione al Bayer Leverkusen, ha passato tutta la sua carriera nella capitale spagnola, vincendo tutto quello che c’era da vincere. Arrivato a 34 anni, però, potrebbe essere arrivato il momento di cambiare aria. Il suo contratto è in scadenza a giugno e non ci sono segnali di rinnovo.

Anche perché Carvajal non è più un titolare dei blancos, avendo perso il posto in favore di David Jimenez. In Spagna non si vede con nessun altra maglia a parte quella del Real Madrid e allora la scelta è tra cedere alle ricche offerte dell’Arabia Saudita oppure tentare una nuova avventura in un top club europeo. In particolare, secondo il sito iberico fichajes.net, su di lui hanno messo gli occhi le tre big storiche della Serie A.

In primo luogo il Milan, dove ritroverebbe il suo amico Modric e un allenatore come Allegri che punta sull’usato sicuro. Inoltre la Juventus, anche se a gennaio è arrivato Holm nello scambio con Joao Mario. Infine l’Inter, che molto probabilmente dovrà fare i conti con l’addio di Dumfries. Marotta fiuta già il colpo a costo zero, ma va convinto il fondo Oaktree a investire su un calciatore ultra trentenne.