Frattesi più 15 milioni, scambio Inter in Serie A

di

Il centrocampista romano è rimasto alla corte di Chivu a gennaio, ma in estate lascerà Milano

Non c’è dubbio che Davide Frattesi sia stato il calciatore dell’Inter più chiacchierato nella sessione invernale di calciomercato. Ma alla fine in Viale della Liberazione si è optato per non fare alcuna operazione in entrata né in uscita a gennaio, mantenendo la rosa a disposizione di Chivu fino al termine della stagione. Il discorso è rimandato alla prossima estate, quando la cessione dell’ex Sassuolo sembra quasi scontata.

Calciomercato Inter, scambio Frattesi-Kone con la Roma
Davide Frattesi (foto Ansa) – Interlive.it

Da una parte la sua voglia di giocare di più, dall’altra quella dell’Inter di monetizzare per prendere un centrocampista con caratteristiche diverse. Le pretendenti non mancano sia in Serie A che in Premier League. Si è parlato anche di un doppio affare con l’Atletico Madrid che riporterebbe l’ex juventino Nico Gonzalez in Italia, ma lo scambio che potrebbe andare in porto con Frattesi è un altro.

Secondo quanto riportato dal sito Tmw, infatti, la Roma sarebbe pronta a tornare alla carica per il prodotto del suo settore giovanile con Gasperini, dopo esserci andata vicina nel gennaio 2025. L’Inter lo valuta 35 milioni di euro, ma soprattutto è interessata a un giocatore giallorosso: Manu Kone. Il francese è più giovane di Frattesi e ha una valutazione (50 milioni) più alta: servirebbe quindi un conguaglio di una quindicina di milioni in favore dei capitolini per chiudere la doppia operazione.

