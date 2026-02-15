Frattesi più 15 milioni, scambio Inter in Serie A

Il centrocampista romano è rimasto alla corte di Chivu a gennaio, ma in estate lascerà Milano

Non c’è dubbio che Davide Frattesi sia stato il calciatore dell’Inter più chiacchierato nella sessione invernale di calciomercato. Ma alla fine in Viale della Liberazione si è optato per non fare alcuna operazione in entrata né in uscita a gennaio, mantenendo la rosa a disposizione di Chivu fino al termine della stagione. Il discorso è rimandato alla prossima estate, quando la cessione dell’ex Sassuolo sembra quasi scontata.

Da una parte la sua voglia di giocare di più, dall’altra quella dell’Inter di monetizzare per prendere un centrocampista con caratteristiche diverse. Le pretendenti non mancano sia in Serie A che in Premier League. Si è parlato anche di un doppio affare con l’Atletico Madrid che riporterebbe l’ex juventino Nico Gonzalez in Italia, ma lo scambio che potrebbe andare in porto con Frattesi è un altro.

🔥I 3 TOP e i 5 FLOP di Inter-Juve! pic.twitter.com/6ZeG4x97EB — INTERLIVE.IT (@interliveit) February 14, 2026

Secondo quanto riportato dal sito Tmw, infatti, la Roma sarebbe pronta a tornare alla carica per il prodotto del suo settore giovanile con Gasperini, dopo esserci andata vicina nel gennaio 2025. L’Inter lo valuta 35 milioni di euro, ma soprattutto è interessata a un giocatore giallorosso: Manu Kone. Il francese è più giovane di Frattesi e ha una valutazione (50 milioni) più alta: servirebbe quindi un conguaglio di una quindicina di milioni in favore dei capitolini per chiudere la doppia operazione.