Panchine girevoli: “Inzaghi primo nome se cambiano allenatore”

Annuncio clamoroso: l’ex allenatore dell’Inter potrebbe tornare in Serie A dopo una sola stagione in Arabia Saudita

Simone Inzaghi sta facendo molto bene alla sua prima stagione all’Al Hilal. Primo posto nella Saudi Pro League e nel girone della Champions asiatica, ancora imbattuto in entrambe le competizioni. Anche se forse, considerato il suo ingaggio da 26 milioni di euro a stagione, la sua prima preoccupazione in Arabia non sono i i risultati. A giugno ha firmato un contratto biennale con il club di Riyad, ma potrebbe anticipare il suo ritorno in Italia.

Inzaghi al Napoli dopo Conte: l'annuncio su De Laurentiis
Simone Inzaghi (foto Ansa) – Interlive.it

Qualche mese fa il nome dell’ex tecnico dell’Inter veniva accostato soprattutto alla Juventus. Poi i bianconeri hanno deciso di esonerare Tudor e puntare su Spalletti, al quale potrebbe essere rinnovato il contratto. Con Allegri che sta ottenendo buoni risultati al Milan, l’unica panchina di un big di Serie A papabile per Inzaghi potrebbe essere quella del Napoli.

Sul tema, a Radio Napoli Centrale, è intervenuto il giornalista esperto di mercato Emanuele Cammaroto: “Mi risulta che Conte stia pensando di restare a Napoli e sta già programmando la prossima stagione. Non credo a Italiano o Farioli: a Napoli non si possono prendere rischi. In caso di addio, Simone Inzaghi è il primo tecnico da cui potrebbe andare De Laurentiis. Per adesso ci sono gradimenti per Unai Emery e Raffaele Palladino“.

