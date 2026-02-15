Panchine girevoli: “Inzaghi primo nome se cambiano allenatore”

Annuncio clamoroso: l’ex allenatore dell’Inter potrebbe tornare in Serie A dopo una sola stagione in Arabia Saudita

Simone Inzaghi sta facendo molto bene alla sua prima stagione all’Al Hilal. Primo posto nella Saudi Pro League e nel girone della Champions asiatica, ancora imbattuto in entrambe le competizioni. Anche se forse, considerato il suo ingaggio da 26 milioni di euro a stagione, la sua prima preoccupazione in Arabia non sono i i risultati. A giugno ha firmato un contratto biennale con il club di Riyad, ma potrebbe anticipare il suo ritorno in Italia.

Qualche mese fa il nome dell’ex tecnico dell’Inter veniva accostato soprattutto alla Juventus. Poi i bianconeri hanno deciso di esonerare Tudor e puntare su Spalletti, al quale potrebbe essere rinnovato il contratto. Con Allegri che sta ottenendo buoni risultati al Milan, l’unica panchina di un big di Serie A papabile per Inzaghi potrebbe essere quella del Napoli.

Sul tema, a Radio Napoli Centrale, è intervenuto il giornalista esperto di mercato Emanuele Cammaroto: “Mi risulta che Conte stia pensando di restare a Napoli e sta già programmando la prossima stagione. Non credo a Italiano o Farioli: a Napoli non si possono prendere rischi. In caso di addio, Simone Inzaghi è il primo tecnico da cui potrebbe andare De Laurentiis. Per adesso ci sono gradimenti per Unai Emery e Raffaele Palladino“.