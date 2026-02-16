Bastoni, Chiellini e Comolli: piovono squalifiche dopo Inter-Juve

A due giorni dal derby d’Italia, la palla passa al Procuratore Federale: sanzioni in arrivo per due dei tre protagonisti

Non si placano le polemiche per la vittoria dell’Inter contro la Juventus. Due volte in vantaggio, i nerazzurri di Chivu si sono fatti rimontare anche in superiorità numerica, prima del gol decisivo di Zielinski. Una gara viziata dall’espulsione di Kalulu poco prima dell’intervallo, che il designatore arbitrale Rocchi ha già giudicato errata, assolvendo però l’arbitro La Penna e puntando il dito contro Bastoni.

Il difensore dell’Inter e della Nazionale viene accusato di simulazione, anche se in realtà il contatto con l’avversario c’è. Semmai ha accentuato. C’è chi invoca la prova tv per squalificare Bastoni, ma l’articolo 61 al comma 4 prevede quattro casi per utilizzarla che salvano il numero 95 nerazzurro:

rigore a favore

espulsione diretta (non per somma di ammonizioni) dell’avversario

gol con la mano

evitare un gol con un fallo di mano

A rischiare sono, invece, i dirigenti della Juventus. In particolare Chiellini e Comolli, che nel tunnel dell’intervallo si sono scagliati contro La Penna per protestare. Il Procuratore Federale acquisirà le immagini e le testimonianze dei presenti. Se l’ex difensore bianconero dovrebbe cavarsela con una o due giornate, il Dg francese, ai sensi dell’articolo 35, rischia “l’inibizione per 2 mesi per condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti del direttore di gara“.