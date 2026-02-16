Calciomercato Inter, pazza offerta: oltre 100 milioni per la coppia

Marotta e Ausilio dovranno fronteggiare l’assalto a due gioielli nerazzurri la prossima estate: cifra da capogiro

L’immobilismo nella sessione invernale di calciomercato, unito alla necessità di proseguire l’opera di ringiovanimento della rosa iniziata la scorsa estate, fa sì che l’Inter si candidi ad essere grande protagonista nella campagna trasferimenti. Di pari passo il presidente Marotta e il Ds Ausilio dovranno fare i conti con gli assalti dei club stranieri ai loro giocatori migliori. Due in particolare si stanno mettendo in mostra.

Il primo, a dire la verità, non milita attualmente in nerazzurro. Si tratta di Aleksandar Stankovic, ceduto al Club Brugge per 11 milioni di euro, ma ancora controllato dall’Inter che in estate lo riporterà ad Appiano Gentile indennizzando i belgi con 23 milioni. Il secondo è Francesco Pio Esposito, tornato alla base dopo il prestito allo Spezia in Serie B, che non ha patito il salto di qualità in un top club, anzi.

Tra campionato, Champions e Nazionale, il giovane bomber sta attirando molta attenzione su di sé. Entrambi cresciuti con Chivu nelle giovanili, adesso sono finiti nel mirino dell’Arsenal, che cerca rinforzi a centrocampo e in attacco. In Inghilterra stimano che i Gunners potrebbero mettere sul piatto fino a 100 milioni di sterline (al cambio circa 115 milioni di euro, ndr) per convincere l’Inter a cedere la coppia. Una cifra importante, ma che difficilmente basterà per il fondo Oaktree.