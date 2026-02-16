Inter-Juventus, il dato degli ultimi 13 incontri che nessuno fa notare

Ancora una volta ci sono polemiche per il derby d’Italia. Nel mirino l’arbitro La Penna, ma negli ultimi precedenti…

Lo sfogo della Juve dopo la sconfitta contro l’Inter ha sorpreso i tifosi di tutta Italia, non solo quelli nerazzurri. Sembra strano, ai limiti dell’assurdo, che un club storicamente criticato per gli arbitraggi, vada a lamentarsi per l’operato dei fischietti italiani. Di sicuro adesso La Penna verrà fermato, si parla addirittura di un mese di stop, ma chi lo critica ha la memoria corta.

Nel mirino c’è il designatore Rocchi, reo di aver scelto un arbitro non internazionale per il big match di San Siro. La storia dice che era da ben tredici occasioni che non capitava: l’ultimo non internazionale a dirigere il derby d’Italia fu Calvarese. E andò malissimo, con una simulazione di Cuadrado trasformata in rigore che fu decisivo per la qualificazione della Juve in Champions League a scapito del Napoli.

Dopo quella sfida, Inter-Juve è stata arbitrata (tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana) tre volte da Mariani, due a testa da Doveri e Guida, una da Irrati, Valeri, Chiffi, Massa, Maresca e Colombo. Proprio Calvarese, oggi, a La Repubblica ha detto che “La Penna non era pronto per dirigere questa partita“. Da che pulpito!