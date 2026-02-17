Bastoni: “Reazione brutta da vedere ma umana, Chivu è stato coerente”

Le parole del difensore dell’Inter nella conferenza stampa di vigilia del match col Bodo/Glimt valevole per l’andata del playoff Champions

Bastoni fa mea culpa su quanto accaduto in Inter-Juve, ma va al contrattacco: “Ho accentuato la caduta una volta sentito il contatto con Kalulu per provare a trarne vantaggio, mi dispiace soprattutto per la mia reazione, brutta da vedere ma molto umana. Ero preso dalla trance agonistica”.

“Questa situazione non mi ha segnato più di tanto – ha aggiunto il difensore nerazzurro – Siamo esposti e abituati a questo tipo di gogna mediatica, mi dispiace di più per mia moglie e mia figlia che hanno ricevuto minacce di morte. Mi dispiace anche per La Penna“.

“Penso sia giusto metterci la faccia . ha sottolineato Bastoni – ma la mia persona e la mia carriera non devono essere messe in discussione. Alle spalle ho più di 300 partite da professionista. Non pensavo che succedesse così tanta confusione, in questi giorni ho visto tanta ipocrisia e ho sentito addetti ai lavori dire cose che non stanno né in cielo né in terra”.

“Mentalmente pronto per giocare? Rivedrete il Bastoni di sempre. Sabato è successa la stessa cosa a parti inverse contro il Liverpool con Wirtz, però quella sera nessuno si era scandalizzato. Mister Chivu è stato il primo a dirmi che non dovevo dare modo all’arbitro di fischiare in quel modo, quindi sabato sera è stato coerente con se stesso”, ha concluso.