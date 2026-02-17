Boomerang Chiellini dopo l’Inter: tutta Italia contro la Juventus

Le proteste del dirigente bianconero e di Comolli dopo il derby d’Italia hanno scatenato la rivolta sui social

La Juventus non riesce ancora ad accettare la sconfitta contro l’Inter. Secondo i bianconeri il risultato sarebbe stato falsato dall’errore arbitrale di La Penna, reo di aver espulso Kalulu per somma di ammonizioni. Da Moratti a Cassano, con toni e parole diverse, il mondo nerazzurro ha reagito con ironia alle proteste dei dirigenti bianconeri, in particolare di Giorgio Chiellini, il quale ha detto che “non si può più parlare di calcio“.

I tifosi interisti hanno ricordato le parole di Buffon: “Gli arbitri sono l’alibi dei perdenti” e quelle di Agnelli: “Lamentarsi degli arbitri è da provinciali”. Oltre alle decine e decine di episodi in cui è stata l’Inter a essere danneggiata nel derby d’Italia. Anche il sindaco di Milano Beppe Sala è intervenuto per ristabilire la verità dei fatti, ricordando le simulazioni dello stesso Chiellini e di Del Piero, che ha fatto il moralizzatore in tv.

E il resto d’Italia? Sui social impazzano video di tifosi di tutte le squadre che fanno vedere gli errori arbitrali molto più clamorosi di Bastoni-Kalulu a favore della Juventus. Dalla Roma al Genoa passando per il Catania e l’Udinese fino al Napoli: tutti hanno di che lamentarsi contro la Vecchia Signora. Gli unici a solidarizzare con i bianconeri sono stati quelli del Milan, per evidenti ragioni di classifica: il famoso gol di Muntari per qualche giorno può andare in soffitta.