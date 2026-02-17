Chivu replica a Spalletti: “C’è frustrazione… E anche noi abbiamo subito un torto”

Le dichiarazioni più importanti del tecnico dell’Inter alla vigilia della sfida col Bodo/Glimt valevole per l’andata dei playoff Champions

Chivu punge Spalletti alla vigilia di Bodo/Glimt-Inter: “Non mi interessa quello che viene detto dove c’è un po’ di frustrazione che non è in grado di essere gestita…”.

Il tecnico nerazzurro va all’attacco restando sulle polemiche legate al derby d’Italia con la Juve: “Ogni domenica c’è un episodio come quello di Bastoni-Kalulu, c’è dai tempi del gol di mano di Maradona. Quest’anno anche noi abbiamo subito un torto a Napoli, però nessuno di noi ha detto niente”.

Chivu molto polemico in conferenza: “Adesso abbiamo l’obiettivo di portare avanti quello che di buono abbiamo fatto, senza dimenticarci come siamo stati dipinti ad inizio anno. La reazione è arrivata fino a febbraio, forse qualcuno non è contento…“.

Sul match di domani, Chivu si dichiara preoccupato più per l’avversario che per il clima e le condizioni del campo (sintetico): “La scelta della rifinitura qui in Norvegia è stata presa per provare ad abituarci alle condizioni, ma non è detto che serva. Siamo pronti a dar battaglia, ma non è la neve a farci effetto, bensì Bodo. Parliamo di una squadra che ha qualità, spirito e tanti calciatori che stanno facendo bene qui e per la Norvegia”.