Inter, cessione choc: disse che non sarebbe mai andato in quel club

di

Le strade del calciomercato potrebbero portare a un affare clamoroso viste le precedenti dichiarazioni

Calciatori e allenatori hanno il brutto vizio di non pensare troppo al loro futuro e di dire cose per infiammare i tifosi, ma che poi gli vengono rinfacciate. Di esempi ce ne sono tanti e alla lunga lista potrebbe aggiungersi il nome di Benjamin Pavard. Attualmente in prestito al Marsiglia, che ha già fatto capire di non volerlo riscattare, in estate tornerà all’Inter, che a sua volta non ha intenzione di tenerlo.

Calciomercato Inter, Pavard al Borussia Dortmund
I giocatori dell’Inter (foto Ansa) – Interlive.it

Per il difensore francese, che difficilmente conquisterà la convocazione ai Mondiali se non migliorerà il suo rendimento in questi ultimi mesi, si cercano nuovi acquirenti. Ultimamente si è parlato soprattutto di Arabia Saudita con il Neom del connazionale Galtier o l’Al Hilal dove ritroverebbe Inzaghi. Ma secondo il portale transalpino foot sur7 si è aperta una nuova strada: quella del ritorno in Bundesliga.

In Germania ha già vestito le maglie di Stoccarda e Bayern Monaco, mentre ora sarebbe finito nel mirino del Lipsia e soprattutto del Borussia Dortmund, che ad oggi è la pista più calda. Subito i tifosi tedeschi hanno ricordato come nel giugno 2022 Pavard disse che non sarebbe mai andato ai gialloneri vista la rivalità con i bavaresi. Un anno dopo approdò all’Inter, ma la sua avventura in nerazzurro può già considerarsi finita.

