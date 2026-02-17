Inter, cessione choc: disse che non sarebbe mai andato in quel club

Le strade del calciomercato potrebbero portare a un affare clamoroso viste le precedenti dichiarazioni

Calciatori e allenatori hanno il brutto vizio di non pensare troppo al loro futuro e di dire cose per infiammare i tifosi, ma che poi gli vengono rinfacciate. Di esempi ce ne sono tanti e alla lunga lista potrebbe aggiungersi il nome di Benjamin Pavard. Attualmente in prestito al Marsiglia, che ha già fatto capire di non volerlo riscattare, in estate tornerà all’Inter, che a sua volta non ha intenzione di tenerlo.

Per il difensore francese, che difficilmente conquisterà la convocazione ai Mondiali se non migliorerà il suo rendimento in questi ultimi mesi, si cercano nuovi acquirenti. Ultimamente si è parlato soprattutto di Arabia Saudita con il Neom del connazionale Galtier o l’Al Hilal dove ritroverebbe Inzaghi. Ma secondo il portale transalpino foot sur7 si è aperta una nuova strada: quella del ritorno in Bundesliga.

In Germania ha già vestito le maglie di Stoccarda e Bayern Monaco, mentre ora sarebbe finito nel mirino del Lipsia e soprattutto del Borussia Dortmund, che ad oggi è la pista più calda. Subito i tifosi tedeschi hanno ricordato come nel giugno 2022 Pavard disse che non sarebbe mai andato ai gialloneri vista la rivalità con i bavaresi. Un anno dopo approdò all’Inter, ma la sua avventura in nerazzurro può già considerarsi finita.