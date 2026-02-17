Inter-Juventus, iniziativa Codacons per ripetere la partita

L’associazione per i diritti dei consumatori ha chiesto anche che vengano rimborsate le scommesse sul derby d’Italia

Le polemiche per la vittoria dell’Inter contro la Juventus non si sono ancora placate. Sebbene in Serie A, anche negli ultimi anni, ci siano stati errori arbitrali anche molto più gravi di quello di La Penna, ormai non si parla di altro che dell’espulsione di Kalulu per il fallo su Bastoni. Tra i tanti che si sono sentiti in dovere di dire la loro, ci si è messo anche il Codacons, ossia l’associazione per la tutela dei diritti dei consumatori.

Il presidente Marco Donzelli sostiene che la Juve sia stata gravemente danneggiata dalla espulsione del difensore francese e che quindi “la partita deve essere rifatta“. Ovviamente non ci sono appigli giuridici per chiedere la ripetizione della gara di San Siro, con il risultato finale di 3-2 per la squadra di Chivu contro quella di Spalletti che verrà omologato dal giudice sportivo.

Ma c’è di più. Lo stesso Codacons sostiene che gli scommettitori debbano essere rimborsati dei soldi spesi per il grave danno subito a causa dell’errore dell’arbitro La Penna. “Le scommesse devono essere annullate, ne va della credibilità del settore scommesse e del mondo del calcio”. Dichiarazioni senza senso in un campionato che ha registrato sviste ben peggiori di quelle di Inter-Juventus.