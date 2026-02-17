Inter, tegola Chivu: perde due calciatori nello stesso reparto

Niente trasferta in Norvegia per due giocatori nerazzurri, almeno uno dei quali doveva essere titolare
L’Inter perde i pezzi in vista della trasferta di domani in Norvegia contro il Bodo Glimt. Per la gara di andata dei playoff di Champions League, mister Chivu dovrà ridisegnare il centrocampo a causa di due assenze dell’ultimo minuto. Come riportato da Sky Sport, infatti, non sono stati convocati né Hakan Calhanoglu, né Davide Frattesi.
Il regista turco – che doveva partire titolare visto che poi sabato contro il Lecce non sarà a disposizione per squalifica al pari di Barella – ha accusato un risentimento muscolare al quadricipite della gamba destra. Appena tornato da un altro infortunio contro la Juventus, non si vuole rischiare di peggiorare la situazione su un campo sintetico come quello del Bodo Glimt.
Per quanto riguarda Frattesi, invece, si tratta di una semplice sindrome gastrointestinale con febbre. Qualche giorno per smaltirla e poi sarà di nuovo a disposizione di Chivu. A questo punto il centrocampista romano, viste le rotazioni nel reparto, si candida a partire dal primo minuto proprio nella trasferta in Salento della 26esima giornata di Serie A.