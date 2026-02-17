Juventus, rivincita sull’Inter sul mercato: 25 milioni di euro

Comolli ha ancora il dente avvelenato e vuole vendicarsi rubando un obiettivo di Serie A a Marotta

In casa Juve brucia ancora la sconfitta subita contro l’Inter nel derby d’Italia di sabato sera. Un ko che potrebbe avere ripercussioni anche a livello giuridico, visto l’atteggiamento scandaloso – con aggressione verbale all’arbitro La Penna – tenuto da Chiellini e Comolli nel tunnel degli spogliatoi all’intervallo della sfida di San Siro. Proprio il direttore generale bianconero medita di prendersi la rivincita sul mercato.

Stando a quanto riportato dal Quotidiano Sportivo, infatti, l’Inter sarebbe tornata a pensare ad Adrian Bernabè, centrocampista spagnolo classe 2001 che milita attualmente nel Parma. Anche la Juventus, però, si è messa sulle sue tracce ed è pronta a spostare il derby d’Italia fuori dal campo.

Tornato al gol nello scontro diretto in chiave salvezza contro il Verona, il suo contratto è in scadenza nel 2027. Il che vuol dire che il club emiliano avrà soltanto la prossima estate a disposizione per cedere Bernabè onde evitare di perderlo a costo zero tra sedici mesi. Ma il presidente Krause non fa sconti e per il suo cartellino continua a chiedere 25 milioni di euro. Una cifra che Comolli pare disposto a stanziare.