“Pressioni dall’Inter per Nico Paz”: la rivelazione di Florentino Perez

Il presidente del Real Madrid deve fronteggiare l’assalto al fantasista argentino attualmente al Como

Il fondo Oaktree si appresta a rivoluzionare la rosa dell’Inter la prossima stagione. L’operazione di ringiovanimento della squadra di Cristian Chivu, iniziata la scorsa estate con gli arrivi di Sucic, Luis Henrique, Diouf e il ritorno di Pio Esposito, proseguirà a giugno. Ma non solo. C’è voglia di fare un grande colpo sfruttando la possibilità di tornare a fare investimenti. E il primo nome sulla lista è sempre quello di Nico Paz.

La situazione del fantasista argentino non è semplice. Il suo cartellino appartiene al Como, con cui sta facendo benissimo in Serie A, ma il Real Madrid si è tenuto il diritto di recompra per appena 9 milioni di euro che di certo eserciterà. Bisognerà capire poi se i blancos vorranno puntare su Nico Paz o sfruttarlo per fare cassa: molto dipenderà da chi sarà il nuovo allenatore, visto che Arbeloa viene visto più come altro come un traghettatore.

Intanto il sito spagnolo Defensa Central sostiene che il presidente Florentino Perez abbia rivelato di aver ricevuto “pressioni” dall’Inter in merito a Nico Paz. Il club di Viale della Liberazione sarebbe disposto a offrire ben 60 milioni di euro per aggiudicarsi il nazionale argentino. Il Real Madrid per ora prende tempo e non ha fretta di cederlo. Vuole capire anche come si comporterà ai Mondiali qualora dovesse essere convocato. E in caso di cessione vuole coinvolgere anche i ricchi pretendenti della Premier League inglese.