Champions League, l’Inter può fare ricorso: violata la Regola 1

Problemi con il terreno di gioco del Bodo Glimt, ma il reclamo va presentato prima del calcio d’inizio

Sono giorni che se ne parla: la trasferta in Norvegia per l’andata dei playoff di Champions League presenterà per l’Inter delle difficoltà che vanno al di là della forza dell’avversario. Da un lato il meteo: anche se non è prevista neve, la temperatura percepita sarà di -11 gradi. Dall’altro il terreno sintetico dello Aspmyra Stadion dove si giocano le gare casalinghe del Bodo Glimt.

In queste ore sta circolando il video del giornalista Matteo Barzaghi che mostra i problemi che presenta il campo sulle linee laterali. A causa del passaggio dei mezzi pesanti che sono stati necessari a sgomberare il terreno di gioco dalla neve, si sono create delle pieghe che possono mettere a rischio l’incolumità dei calciatori. L’Inter può fare qualcosa da regolamento? Sì, ma il ricorso va presentato prima del calcio d’inizio.

La Regola 1 stabilisce infatti che “i reclami per irregolarità del terreno di gioco devono essere presentati per iscritto prima dell’inizio della gara […]. L’arbitro procederà alla verifica della regolarità o meno del terreno di gioco, mentre non darà luogo ad alcuna verifica per irregolarità già esistenti a inizio gara ma contestate solo nel corso della stessa”. Calcio d’inizio alle ore 21: è una corsa contro il tempo.