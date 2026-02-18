Chivu ricambia l’Inter: solo in 4 sicuri di giocare col Bodo Glimt

Tanti i ballottaggi in vista della formazione da schierare in Norvegia per l’andata dei playoff di Champions

L’Inter fa visita al Bodo Glimt questa sera nella gara di andata dei playoff di Champions League. Mister Cristian Chivu ha già fatto sapere nella conferenza stampa della vigilia che non vuole trovare alibi tra il freddo artico che ci sarà in Norvegia o il terreno di gioco sintetico. Per quanto riguarda la formazione iniziale, ci sono tanti dubbi da sciogliere, con soli quattro giocatori che ad ora sono sicuri di giocare dal primo minuto.

Oltre al portiere Sommer, ci saranno sicuramente Bastoni che ha riposato nel secondo tempo contro la Juventus, così come Barella che sarà squalificato contro il Lecce e pure Pio Esposito decisivo con il suo ingresso nel derby d’Italia. Nel reparto arretrato spazio ad un titolare tra Bisseck e Akanji come braccetto destro, mentre al centro si giocano una maglia le ‘riserve’ Acerbi e De Vrij.

In mediana, viste le assenze di Calhanoglu e Frattesi, ci sono tre giocatori per due posti, con Sucic e Mkhitaryan favoriti su Zielinski. Sulla fascia destra possibile conferma per Luis Henrique, con Diouf come alternativa, mentre sulla corsia opposto Carlos Augusto dovrebbe far rifiatare Dimarco. In attacco, infine, il ballottaggio per Chivu è tra Lautaro Martinez e Thuram.