Inter, UFFICIALE: mossa per il rinnovo di Pio Esposito

Il centravanti della Nazionale azzurra nel mirino dell’Arsenal. Sprint di Marotta e Ausilio per blindarlo

Francesco Pio Esposito sta diventando sempre più prezioso all’Inter. Dapprima gli assist e ora i gol: da quello decisivo contro il Lecce a quello in un big match contro la Juventus. Chi pensava che a 20 anni potesse essere ancora un po’ acerbo per vestire la maglia nerazzurra di certo si dovrà ricredere. Mister Chivu ha sempre creduto in lui e adesso sta incassando i proventi della scommessa fatta la scorsa estate.

Il problema è che anche a livello internazionale si stanno accorgendo di Pio Esposito. In particolare l’Arsenal, che ha avuto modo di vederlo all’opera nello scontro diretto in Champions League. Il direttore sportivo italiano Berta lo stima moltissimo e sabato ha mandato gli scout dei Gunners ad osservarlo nel derby d’Italia. In Inghilterra sostengono che sia stato promosso a pieni voti e stiano valutando un’offerta per giugno.

Ma l’Inter non ha alcuna intenzione di cederlo, tanto che non ha nemmeno fissato un prezzo per Pio Esposito. Anzi, l’idea degli uomini mercato interisti Marotta e Ausilio è quella di blindare il centravanti della Nazionale azzurra, prolungando il suo contratto e portando la scadenza al 2031. Un rinnovo che, ovviamente, prevedrebbe un ricco aumento dell’ingaggio dagli attuali 1,1 milioni di euro a 3 milioni a stagione. A breve è previsto un incontro ufficiale tra le parti per raggiungere l’accordo definitivo.