LIVE Champions League, Bodo Glimt-Inter: segui la cronaca IN DIRETTA

L’Inter di Cristian Chivu affronta il Bodo Glimt di Knutsen nell’andata dei playoff di Champions. Segui la cronaca del match Live

L’Inter è di scena sul campo del Bodo Glimt in Norvegia in una gara valida come andata dei playoff di Champions League. Una sfida tra due formazioni che si sono piazzate rispettivamente al decimo e al ventitreesimo posto nella classifica a girone unico che sarà diretta dall’arbitro tedesco Daniel Siebert.

Da una parte i nerazzurri di Cristian Chivu, reduci da sei vittorie di fila contando tutte le competizioni, tra cui quella di sabato scorso nel derby d’Italia contro la Juventus, sperano di tornare a casa con un successo. L’obiettivo è quello di provare a indirizzare il discorso qualificazione già in trasferta in vista del match di ritorno tra sei giorni a Milano.

Dall’altra parte i gialloneri di Kjetil Knutsen, molto più riposati visto che il campionato norvegese è fermo, vogliono continuare a sorprendere dopo aver battuto in trasferta l’Atletico Madrid e, su questo stesso campo, addirittura il Manchester City.

L’unico precedente ufficiale tra le due squadre su questo campo risale alla Coppa delle Coppe del 1978-79, quando i meneghini si imposero con il risultato di 2-1 in rimonta grazie ai gol di Altobelli e Scanziani dopo l’iniziale vantaggio di Hanssen. La partita sarà trasmessa in televisione e sarà visibile su smartphone, pc e tablet sulla app di Amazon Prime. Interlive.it vi offre il match dello stadio Aspmyra tra Bodo Blimt e Inter live in tempo reale.