PAGELLE BODO GLIMT-INTER 3-1: Mkhitaryan da mani nei capelli, Thuram mollo

Top e Flop della sfida valevole per l’andata del playoff Champions
L’Inter crolla in Norvegia. Figuraccia col Bodo Glimt nell’andata del playoff Champions, un 3-1 che obbligherà la squadra di Chivu a compiere una grande rimonta martedì prossimo a San Siro per evitare una eliminazione pesantissima anche se non soprattutto sotto l’aspetto economico.
PAGELLE BODO GLIMT-INTER
TOP
Pio Esposito – Palla a lui e non sbagli mai, problema è che l’Inter lo sfrutta poco. Ancora una volta tira fuori il suo killer instinct: secondo gol consecutivo, al ritorno servirà come il pane.
FLOP
Mkhitaryan – Lo diciamo da suoi grandi estimatori: stasera imbarazzante.
Sucic – Gioca senza furore, spesso è superficiale e sconnesso dal match.
Akanji – In difficoltà ad accorciare. Con Acerbi non sembra esserci gran sintonia.
Thuram – Entra e il Bodo fa il tre a uno. Mollo, non riesce a dare la scossa.
TABELLINO BODO GLIMT-INTER 3-1
Marcatori: 20′ Fet, 30′ Pio Esposito, 61′ Hauge, 64′ Hogh
BODO (4-3-3): Haikin 6; Sjovold 6, Bjortuft 6,5, Gundersen 6,5 (89′ Aleesami s.v.), Bjorkan 6,5; Evjen 7,5, Berg 7,5, Brunstad Fet 7,5 (89′ Maatta s.v.); Blomberg 7 (78′ Auklend s.v.), Hogh 7,5 (78′ Helmersen s.v.), Hauge 8. All.: Knutsen
INTER (3-5-2): Sommer 5,5; Akanji 5, Acerbi 6, Bastoni 5,5; Darmian 6,5 (76′ Luis Henrique s.v.), Sucic 4, Barella 5,5 (89′ Diouf s.v.), Mkhitaryan 3 (76′ Zielinski s.v.), Carlos Augusto 5,5; Lautaro 6 (61′ Thuram 5), Pio Esposito 7 (76′ Bonny s.v.). All.: Chivu
ARBITRO: Siebert (GER)
AMMONITI: Pio Esposito, Blomberg