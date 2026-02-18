Troppe espulsioni: top player sul mercato, l’Inter ci pensa

Anche Marotta in corsa per il difensore che la Juventus vorrebbe riprendersi. Costi molto alti

La stagione del Tottenham ha dell’incredibile. Sfruttando un sorteggio favorevole, gli Spurs hanno chiuso al quarto posto la fase a girone unico di Champions League. Già qualificati agli ottavi di finale, aspettano ora la vincente tra Galatasaray e Juventus o quella tra Club Brugge e Atletico Madrid. In Premier, invece, i londinesi occupano la sedicesima posizione, con appena 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

A prescindere da come andrà a finire la stagione, si annuncia una rivoluzione in estate al Tottenham. Una rivoluzione che potrebbe fare vittime illustri, compreso il capitano Cristian Romero. Secondo quanto riportato dal sito britannico Sports Boom, infatti, i dirigenti degli Spurs sarebbero stufi delle troppe espulsioni cui va incontro il 27enne difensore centrale campione del mondo con l’Argentina.

L’ultima rimediata contro il Manchester United gli costerà ben quattro giornate di squalifica. Un bel problema per il tecnico Frank. Il suo futuro potrebbe essere nella Liga, dove si preannuncia un derby tra Atletico e Real Madrid, ma ci sarebbe anche uno spiraglio per il ritorno in Italia. Acquistato dall’Atalanta per 52 milioni di euro, il Tottenham spera di cederlo a una cifra simile. Il che rende difficile il ritorno alla Juve (che lo acquistò e cedette senza mai farlo esordire) o un approdo all’Inter.