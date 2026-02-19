Cinque calciatori ‘incolpano’ Chivu: “Scelte difficili da capire”

La sconfitta contro il Bodo Glimt apre il processo all’Inter: si complica il cammino in Champions League

L’Inter rischia di perdere uno degli obiettivi di questa stagione. Martedì prossimo a San Siro la squadra di Cristian Chivu è chiamata all’impresa: vincere con tre gol di scarto per accedere agli ottavi di finale di Champions League. Le temperature artiche trovate in Norvegia e il terreno di gioco sintetico hanno influito sulla brutta prestazione della squadra nerazzurra. Ma sul banco degli imputati finisce soprattutto il tecnico rumeno.

“Mi sembra che Chivu abbia sottovalutato il Bodo Glimt. Ieri ha tenuto fuori tutti i giocatori più in forma. E’ una scelta che è stata pagata sul campo con una sconfitta che si può rimediare perché i nerazzurri sono più forti dei norvegesi, ma complica molto il cammino dell’Inter“. Pensieri e parole di Stefano Agresti. Il giornalista sportivo non ha risparmiato critiche all’allenatore nella sua analisi all’emittente Radio Radio.

“Per quanto possa dare più importanza al campionato e pensare che Lecce conta più di Bodo, resta sorprendente che non metti in campo i due migliori giocatori del momento che sono Zielinski e Dimarco. E invece ha schierato Acerbi che sta giocando meno, Darmian che non aveva giocato mai e Mkhitaryan che è diventato un’alternativa ai titolari. Il tutto in una gara importante come i playoff di Champions League e contro un avversario che aveva nella brillantezza atletica la sua dote migliore. Sono scelte che non capisco“.