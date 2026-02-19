Cinque calciatori ‘incolpano’ Chivu: “Scelte difficili da capire”

La sconfitta contro il Bodo Glimt apre il processo all’Inter: si complica il cammino in Champions League

L’Inter rischia di perdere uno degli obiettivi di questa stagione. Martedì prossimo a San Siro la squadra di Cristian Chivu è chiamata all’impresa: vincere con tre gol di scarto per accedere agli ottavi di finale di Champions League. Le temperature artiche trovate in Norvegia e il terreno di gioco sintetico hanno influito sulla brutta prestazione della squadra nerazzurra. Ma sul banco degli imputati finisce soprattutto il tecnico rumeno.

Inter, Chivu critica per le scelte su 5 giocatori
Cristian Chivu (foto Ansa) – Interlive.it

Mi sembra che Chivu abbia sottovalutato il Bodo Glimt. Ieri ha tenuto fuori tutti i giocatori più in forma. E’ una scelta che è stata pagata sul campo con una sconfitta che si può rimediare perché i nerazzurri sono più forti dei norvegesi, ma complica molto il cammino dell’Inter“. Pensieri e parole di Stefano Agresti. Il giornalista sportivo non ha risparmiato critiche all’allenatore nella sua analisi all’emittente Radio Radio.

“Per quanto possa dare più importanza al campionato e pensare che Lecce conta più di Bodo, resta sorprendente che non metti in campo i due migliori giocatori del momento che sono Zielinski e Dimarco. E invece ha schierato Acerbi che sta giocando meno, Darmian che non aveva giocato mai e Mkhitaryan che è diventato un’alternativa ai titolari. Il tutto in una gara importante come i playoff di Champions League e contro un avversario che aveva nella brillantezza atletica la sua dote migliore. Sono scelte che non capisco“.

