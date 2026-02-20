Emergenza Inter, Chivu vara una formazione inedita a Lecce

Dall’infortunio di Lautaro Martinez alle squalifiche di Barella e Calhanoglu: scelte quasi obbligate in Salento

Dai -6 gradi di Bodo ai 12 di Lecce. Dal punto di vista climatico cambia tutto per l’Inter in appena tre giorni. Di fatto non c’è stato tempo di allenarsi per la compagine di Chivu tra la trasferta in Norvegia e quella in Puglia. Come detto dopo il ko in Champions League, il tecnico nerazzurro si trova a dover fare la conta di chi sarà a disposizione. Oltre al lungodegente Dumfries, tre saranno le assenze sicure.

Non prenderà parte alla trasferta salentina Lautaro Martinez: il capitano dell’Inter si è infortunato al polpaccio col Bodo Glimt e ne avrà per quasi un mese. Out anche Barella e Calhanoglu, entrambi squalficati e con il turco anche claudicante. Da valutare Zielinski, Akanji e Frattesi: tutti in ballottaggio. E allora Chivu dovrà una schierare una formazione del tutto inedita. In porta c’è la conferma di Sommer.

In difesa torna Bisseck, con una possibile chance per De Vrij e uno tra Bastoni e Carlos Augusto a completare il terzetto. Sulle fasce tornano Luis Henrique a destra e Dimarco a sinistra. In cabina di regia potrebbe esserci Sucic con Mkhitaryan e Diouf ai suoi fianchi. Davanti spazio a Thuram, che dovrebbe fare coppia con Pio Esposito, decisivo all’andata e leggermente in vantaggio su Bonny.