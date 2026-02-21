Allarme Inter per due giocatori: “Non reggono più”

La sconfitta contro il Bodo Glimt ha mietuto altre vittime oltre a Lautaro Martinez. E oggi si gioca a Lecce

Tre partite in sei giorni, tutte decisive. In mezzo alla doppia sfida di Champions League contro il Bodo Glimt, l’Inter fa visita al Lecce per la 26esima giornata di Serie A. Più volte Chivu ha detto che con i tanti impegni ravvicinati ci sarà bisogno di fare rotazioni e che tutti i calciatori saranno coinvolti. Purtroppo però bisogna anche fare i conti con gli infortuni, in particolare quello di Lautaro Martinez.

Il fatto che quella nerazzurra sia una delle rose più ‘anziane’ in Italia e in Europa, di certo non aiuta da questo punto di vista. Lo ha sottolineato anche il noto giornalista sportivo Fabio Caressa, che ha puntato il dito in particolare contro due calciatori dell’Inter: “Acerbi e Mkhitaryan non sono più quelli che eravamo abituati a vedere. Mi chiedo se qualcuno non regga più ad una certa età… Primo o poi la carta di identità la paghi”.

E infatti loro due, insieme agli altri tre ultra trentenni Sommer, Darmian e De Vrij che sono in scadenza di contratto a giugno, non dovrebbero più far parte dell’Inter a partire dalla prossima stagione. Calciatori che poi gli uomini mercato nerazzurri Marotta e Ausilio dovranno rimpiazzare, ma è presto per pensare al futuro. C’è uno scudetto da vincere, tutti insieme. Compresi i ‘vecchietti’.