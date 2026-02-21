Il muro del Lecce dura 75′, poi Mkhitaryan e Akanji regalano altri 3 punti a Chivu: +10 sul Milan

L’Inter di Cristian Chivu ha affrontato il Lecce di Di Francesco nella ventiseiesima giornata di Serie A

L’Inter è di scena sul campo del Lecce in Salento nel secondo anticipo del sabato valido per la 26esima giornata del campionato di Serie A, settimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che sono in linea con i rispettivi obiettivi stagionali che sarà diretta dall’arbitro Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.

Da una parte i nerazzurri di Cristian Chivu sono reduci dalla sconfitta in trasferta in Champions League contro di mercoledì in terre norvegese. L’obiettivo è di tornare subito a vincere per allungare in testa alla classifica e mettere pressione sul Milan impegnato domani col Parma. Un successo per prepararsi al meglio al ritorno di martedì contro il Bodo Glimt.

Dall’altra parte i giallorossi di Eusebio Di Francesco, invece, vengono dalle due vittorie di fila contro l’Udinese e il Cagliari che li tiene a tre punti di distacco dalla Fiorentina terzultima. Si va a caccia di un successo di prestigio per continuare la corsa salvezza.

All’andata i meneghini si sono imposti con il risultato di 1-0 grazie al gol messo a segno da Francesco Pio Esposito. La partita sarà trasmessa in tv su Dazn e sarà visibile su tablet, smartphone e pc sulla app della stessa emittente. Interlive.it vi offre il match dello stadio Via del Mare tra Lecce ed Inter live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI LECCE-INTER

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. All.: Di Francesco

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. All.: Chivu