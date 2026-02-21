Recupero Lautaro, Marotta a sorpresa: “Sono sicuro di una cosa”

Le parole del presidente nerazzurro prima di Lecce-Inter

“Il Lecce è in salute e ci mancano dei giocatori, ma sono convinto che chi giocherà darà il massimo. Bisognerà avere forte determinazione e motivazione, poi da domani Chivu e la squadra penseranno a martedì“. Così Beppe Marotta a Dazn prima della sfida col Lecce.

Al ‘Via del Mare’ il campo è in ottime condizioni, a differenza di quella di Bodo: “Non era un terreno bellissimo… C’è il rammarico per l’infortunio di Lautaro. Ma non è un alibi il fatto che fosse difficile giocare”.

Sarà pesante l’assenza del capitano. Mancherà per un mesetto, saltando il derby Scudetto col Milan: “È rammaricato di non esserci, però in campo ieri e anche in giornata ha manifestato la sua vicinanza motivando la squadra – ha evidenziato il presidente nerazzurro – Ci vuole cautela perché il problema muscolare è serio, ma lui è uno tenace e quindi sono sicuro che riuscirà ad anticipare i tempi“.