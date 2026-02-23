Bastoni, 2 giornate e niente Milan: i precedenti di Ramos e Calabria

Il difensore dell’Inter, ammonito contro il Lecce e diffidato, salterà il match col Genoa. Ma c’è chi non vuole fargli giocare il derby

Anche in questo week end di Serie A si sono visti tanti calciatori simulare. A parte da Cheddira che in Lecce-Inter, sfiorato sulla spalla da De Vrij, è rimasto a terra toccandosi il volto. Ma a pagare per tutti è soltanto Alessandro Bastoni, fischiato dal pubblico salentino ogni volta che toccava il pallone. Il difensore nerazzurro, però, non si è fatto influenzare, sfoderando una prestazione perfetta.

Unico neo l’ammonizione a 3 minuti dalla fine per la trattenuta su N’Dri. Un giallo che lo obbligherà a saltare la sfida di sabato prossimo contro il Genoa visto che era diffidato. In tanti si sono ribellati, accusando Bastoni di essere antisportivo e di aver cercato il cartellino per poter poi essere disponibile nel successivo derby contro il Milan. Sui social in tanti invocano due turni di squalifica per il centrale della Nazionale. Due i precedenti in tal senso.

Nella Champions 2019, Sergio Ramos ammise di essersi fatto ammonire contro l’Ajax per saltare il ritorno degli ottavi (il Real Madrid aveva vinto l’andata in trasferta, ndr). La Uefa lo sanzionò con due giornate.

Nel 2021, invece, Calabria si fece ammonire in un Milan-Crotone proprio per non saltare il derby. In quel caso non ci fu una vera ammissione, ma il terzino rossonero aveva ‘preannunciato’ in una diretta Twitch che sperava di segnare e togliersi la maglia. Ovviamente prese un solo turno e giocò (perdendolo) il match con l’Inter.