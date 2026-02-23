Inter-Bodo, le scelte di Chivu: un ballottaggio e una prima volta

I nerazzurri ricevono i norvegesi a Milano nel ritorno dei playoff di Champions League. La probabile formazione

L’Inter è chiamata all’impresa per passare il turno in Champions League. Dopo aver perso 3-1 all’andata in Norvegia, servirà un successo con tre o più gol di scarto per eliminare il Bodo Glimt e accedere agli ottavi di finale. Un tentativo di rimonta che la squadra di Cristian Chivu dovrà affrontare senza il capitano Lautaro Martinez e il registra di centrocampo Calhanoglu.

Tornerà tra i convocati Dumfries, ma solo difficilmente potrà essere impiegato. Sicuramente non dal primo minuto. La formazione iniziale è quasi scontata: niente turnover, stavolta vanno in campo i migliori. Anche grazie agli ultimi risultati di Serie A, che hanno permesso all’Inter di portarsi a +10 sul Milan. Quindi davanti al portiere Sommer, il terzetto difensivo titolare composto da Bisseck, Akanji e Bastoni.

Sulle fasce confermati Luis Henrique a destra e Dimarco a sinistra. A centrocampo Zielinski in cabina di regia con Barella (squalificato contro il Lecce) e uno tra Sucic e Mkhitaryan ai suoi fianchi. È questo l’unico vero ballottaggio per Chivu. Davanti di nuovo Thuram con Pio Esposito: è la prima volta da quando è all’Inter che giocherà tre partite di fila da titolare. Al massimo erano state due a inizio stagione contro Ajax e Sassuolo.