Inter, fuga scudetto: la tabella del Milan per arrivare allo spareggio

I nerazzurri di Chivu hanno 10 punti di vantaggio sui rossoneri di Allegri a dodici giornate dalla fine della Serie A

La 26esima giornata potrebbe essere stata quella decisiva per lo scudetto. L’Inter ha vinto a Lecce, mentre il Milan primo inseguitore ha perso in casa contro il Parma. A dodici turni dalla fine, sono dieci i punti di vantaggio per i nerazzurri di Chivu sui rossoneri di Allegri. Ma con un derby ancora da giocare, guai a pensare che sia già tutto finito. Sperando che si possa andare avanti anche nelle altre competizioni.

E ora anche il Milan farà il tifo per l’Inter contro il Bodo Glimt. Perché l’impressione è che solo le distrazioni di Champions League possano far perdere punti ai ‘cugini’. Il prossimo turno non dovrebbe presentare problemi, almeno sulla carta, poi c’è lo scontro diretto decisivo: Maignan e compagni devono bissare il successo dell’andata per tenere vive le speranze di rimonta. Magari arrivando a pari punti alla fine e giocarsi lo scudetto allo spareggio.

Dopo il derby l’Inter avrà due impegni non semplici contro Fiorentina e Atalanta. Poi la sosta per le Nazionali e quindi altre due big come Roma e Como prima di un trittico più semplice contro Cagliari, Torino e Parma. Finale in salita con le trasferte contro Lazio e Bologna, inframezzate del match casalingo contro il Verona. Il Milan, invece, non può più perdere. Da tabella ci si possono permettere al massimo tre pareggi contro Napoli, Lazio e Juve. In quel caso si finirebbe a 84 punti a testa.